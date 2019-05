Berardo diz que bancos não souberam gerir os créditos

O empresário Joe Berardo diz que os bancos podiam ter limitado os prejuízos, mas não souberam gerir os créditos.

Em declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito da CGD, o comendador recorda que os contratos de empréstimo tinham limite e o banco, quando chegasse a um prejuízo, teria de vender, mas eles não cumpriram o mandato para vender as ações do BCP, que tinham sido dadas como garantia.

Numa declaração inicial, lida pelo advogado André Luís Gomes, Berardo acusa ainda a banca de espalhar mentiras sobre o património que tem em seu nome. “Não posso deixar de lamentar que pessoas sujeitas ao sigilo bancário, se prestem a facultar informação parcial e deturpada sobre clientes da CGD e seus respetivos stakeholders, de forma a tentar aligeirar eventuais responsabilidades próprias.”

“A título exemplificativo, fizeram crer aos senhores jornalistas que só tinha em meu nome uma garagem, pois grato ficaria que os bancos aceitassem ficar com essa garagem no funchal, em troca de todos os ativos que lhes fui entregando pessoalmente e de boa fé, em garantias de dividas das instituições que represento, no período em que foi essencial a todo o sistema financeiro nacional, que as dívidas não entrassem em incumprimento”, concluiu.

O advogado de Berardo criticou ainda a transmissão da audição, Joe Berardo queria uma sessão sem fotógrafos nem câmaras, mas está a ser transmitida pelo Canal Parlamento, o que ele considera ilícito.