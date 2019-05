Treinador interino do Fulham passa a efetivo apesar da descida

O Fulham anunciou, esta sexta-feira, a passagem do treinador interino da equipa principal de futebol, Scott Parker, a treinador efetivo.

A despromoção do Fulham ao Championship, com Scott Parker ao leme desde fevereiro - substituiu o italiano Claudio Ranieri, agora na Roma -, não retirou aos responsáveis do clube a confiança no ex-capitão.

"O Scott foi corajoso, por aceitar o desafio muito complicado, em fevereiro, de ser o nosso treinador interino. Desde então, dia após dia, fosse em treino ou em jogo, tornámo-nos, sem dúvida, um clube melhor. Agora, o Scott terá mais um desafio pela frente, que é devolver o Fulham à Premier League", afirmou o presidente dos "cottagers", Shahid Khan.

Scott Parker, de 39 anos, chegou, como jogador, ao Fulham no verão de 2013, uma das primeiras contratações da presidência de Khan. Terminou a carreira como capitão, em 2016/17, e voltou ao clube esta temporada, como treinador adjunto, antes de ser promovido a treinador interino.