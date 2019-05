Leonardo Jardim na órbita da Juventus

Leonardo Jardim está a ser associado à Juventus, pelo jornal italiano "Corriere della Sera". O treinador português, que tenta manter o Mónaco na Ligue 1, é um dos candidatos à sucessão a Massimiliano Allegri.

A temporada de Allegri na Juventus foi abaixo da expectativa, apesar da conquista da Serie A. Cristiano Ronaldo e companhia foram eliminados de forma precoce, e por equipas teoricamente inferiores, da Taça de Itália (quartos de final, pela Atalanta) e da Liga dos Campeões ("quartos", Ajax).

Nesse sentido, de acordo com a imprensa italiana, a Juventus pondera desfazer-se de Allegri e procurar um novo treinador para abraçar o projeto. De acordo com o "Corriere della Sere", a ligação da Juventus com Jorge Mendes pode ser chave para a contratação do treinador português.