Fazer obras em casa dá-lhe dores de cabeça? Imagine no Palácio de Buckingham

Todas as pessoas que já fizeram obras em casa sabem que é, muitas vezes, uma empreitada difícil. Empacota livros, arrasta móveis, salvaguarda objetos mais sensíveis... Agora imagine quando o cenário é um palácio real.

No último ano, a Casa Real Britânica tomou a decisão de remodelar esta primavera a ala Este do Palácio de Buckingham, a residência oficial da monarca britânica. No total, foram cerca de três mil peças da Royal Collection do Palácio de Buckingham que tiveram de ser movidas devido à remodelação desta ala.

Entre os objectos que tiveram de ser retirados para as devidas remodelações, contam-se 200 quadros, 1.100 itens de cerâmica e vidro, 100 espelhos e mais de 500 peças de mobília.

As obras tornaram-se prementes depois de alguns especialistas terem alertado para o risco provocado pelos cabos elétricos do palácio, com mais de 60 anos, e de uma caldeira elétrica que não estava em bom estado.

A maior parte dos objetos foi transferida para algumas moradias de membros da realeza e as restantes foram colocadas na as divisões do palácio Chinese Dining Room, Yellow Drawing Room e a Centre Room, até que a renovação da ala esteja pronta.

A ala Este é uma das mais emblemáticas alas do palácio, não só por esconder tesouros valiosos como pelo acesso à mediática varanda principal onde a família real comparece nos casamentos.

De acordo com a estimativa real, as obras na casa da Rainha Isabel II vão continuar nos próximos dez anos.