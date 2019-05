Bottas faz o pleno no primeiro dia do GP de Espanha

Valtteri Bottas foi o mais rápido das duas sessões de treinos livres e, consequentemente, do primeiro dia do Grande Prémio de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, esta sexta-feira.

O piloto finlandês, da Mercedes, registou uma melhor volta de 1:17.284, na segunda sessão, batendo o companheiro de equipa, Lewis Hamilton. O britânico chegou a ter o melhor tempo, mas uma grande ponta final de Bottas relegou-o para segundo.

De resto, foi um bom treino para a Mercedes, que colocou os seus dois pilotos na frente e deixou a Ferrari a mais de três décimas de segundo. O monegasco Charles Leclerc fez o terceiro melhor tempo e o alemão Sebastian Vettel fez o quarto, este a quase quatro décimas de Bottas.

Os Red Bull melhoraram consideravelmente em relação à primeira sessão, com o holandês Max Verstappen a fechar o "top-5" e o francês Pierre Gasly em sétimo. Os dois intercalaram com os pilotos da Haas: Simon Grosjean foi sexto e Magnussen foi oitavo. O homem da casa, Carlos Sainz (McLaren), fez o nono melhor tempo.

O GP de Espanha prossegue no sábado, com a terceira sessão de treinos livres e a qualificação. A corrida está marcada para domingo.