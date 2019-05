Sandro faz "mea culpa" em relação aos incidentes no Vitória de Setúbal-Boavista

Sandro Mendes, treinador do Vitória de Setúbal, assumiu "uma quota-parte da culpa" nos incidentes que decorreram na última segunda-feira, no Estádio do Bonfim, na partida frente ao Boavista.

O jogo terminou com a vitória do Boavista por 3-0, mas ficou marcado pelas três expulsões na equipa do Vitória de Setúbal, de Zequinha, José Semedo e Cádiz, que deram origem a várias tentativas de invasão de campo. O jogo esteve interrompido durante 10 minutos, com a intervenção das forças policiais.

"Fiquei a noite em claro a ver e a analisar tudo o que se passou. Temos de reconhecer que temos a nossa quota-parte de culpa, mas são coisas que, infelizmente, podem acontecer. É bom que não aconteça mais vezes e que aprendamos com os nossos erros. Já passou e temos de estar focados no jogo com o Chaves. Conversámos e analisámos o que aconteceu. Desde que cheguei, não tínhamos expulsões com vermelhos diretos e tínhamos reduzido o número de faltas. Nada fazia prever o que aconteceu", explicou.

Para além dos três expulsos, Hildeberto viu o quinto cartão amarelo e também falha a partida decisiva frente ao Desportivo de Chaves, da 33ª jornada da I Liga. Sandro reconhece a importância extrema da partida, contra um adversário também na luta pela manutenção.

"Domingo temos de deixar tudo em campo, não há outro caminho nem outra hipótese. Não é o último jogo, mas temos de encará-lo como se fosse para conseguir o nosso objetivo, respeitando o Chaves, que tem bons jogadores e vai criar-nos dificuldades", diz.



O Chaves-Vitória de Setúbal está marcado para domingo, 12 de maio, às 15h00. O Vitória de Setúbal é 14º classificado, com 33 pontos, mais um do que o Desportivo de Chaves. Tondela, em zona de despromoção, em 16º, soma 32 pontos.