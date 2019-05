FC Porto continua a preparar Nacional sem Fabiano

O plantel do FC Porto continuou, esta sexta-feira, a preparação para a deslocação até à Madeira, para defrontar o Nacional.

Sérgio Conceição apenas não pode contar com dois guarda-redes: Fabiano, que continua a realizar treino integrado condicionado, e Iker Casillas, afastado o resto da temporada e em casa a recuperar de um enfarte do miocárdio.

Para colmatar as ausências dos dois guarda-redes, Conceição recorreu à equipa B: Mouhamed Mbaye integrou a sessão, mais uma vez, que se justou a Diogo Costa e Vaná.

O plantel portista volta a treinar no sábado, às 10h30, com a conferência de imprensa marcada para as 12h00.

O Nacional-FC Porto está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto, em rr.sapo.pt.