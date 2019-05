Bruno Lage eleito melhor treinador da I Liga pelo terceiro mês consecutivo

Bruno Lage foi eleito, esta sexta-feira, o melhor treinador do mês de abril, prémio mensal que vence pela terceira vez consecutiva.

Desde fevereiro que não há outro vencedor. O treinador do Benfica voltou a vencer o galardão depois de um mês 100% vitorioso, com quatro vitórias: 4-1 frente ao Feirense, 4-2 contra o Vitória de Setúbal, 6-0 contra o Marítimo, e 4-1 em Braga.

Lage venceu com 27,22% dos votos, à frente de Marcel Keizer, técnico do Sporting, que também venceu todos os jogos em abril, mas que apenas amealhou 20,56%. A fechar o pódio ficou Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, com 7,22%.