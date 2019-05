Morreu o histórico socialista espanhol Alfredo Pérez Rubalcaba

Morreu esta sexta-feira, aos 67 anos, o histórico socialista espanhol Alfredo Pérez Rubalcaba.

A notícia está a ser avançada por vários órgãos de informação espanhóis, que referem que o político não sobreviveu aos efeitos de um AVC que sofreu na quarta-feira.

Com uma vida dedicada à política, Rubalcaba foi secretário-geral do PSOE e ministro em dois governos diferentes, o de Felipe González e o do Zapatero. No segundo chegou a ser vice-presidente e porta-voz do Governo, a par de ministro do Interior.

Foi eleito para a Câmara Baixa das Cortes espanholas em 1993 e fez parte de todas as legislaturas subsequentes, até se reformar da política em 2014. Na altura era secretário-geral do partido e assumiu a responsabilidade pela derrota nas eleições, convocando um congresso extraordinário para eleger uma nova liderança.

A par da sua vida política, Rubalcaba tinha também atividade académica e era professor de Química na Universidade Complutense de Madrid.

O jornal espanhol "El Mundo" refere-se a Rubalcaba como "a lenda socialista do poder" e na sua edição online publica um editorial com o título "Uma vida ao serviço de Espanha".

A correspondente da Cadena COPE em Portugal, e comentadora da Renascença, Begoña Íñiguez refere-se a ele nas redes sociais como "um dos grandes políticos espanhóis da democracia" e elogia a sua "incansável luta contra o terrorismo da ETA", enquanto era ministro do Interior.