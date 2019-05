“Mercenário português”. Rebeldes querem que Governo de Trípoli deixe de ser reconhecido

A captura de um mercenário alegadamente português e ao serviço do Governo líbio, no início desta semana, está a ser usada pelos rebeldes do Exército Nacional da Líbia para pôr em causa a legitimidade do Governo de Acordo Nacional, único reconhecido pela comunidade internacional.

O avião do mercenário, que diz ser português e chamar-se Jimmy Reese – sendo que a grafia do nome e do apelido é incerta – foi abatido na segunda-feira por forças leais à oposição, comandadas pelo marechal Khalifa Haftar. Oficialmente, o Exército Nacional da Líbia obedece à Câmara Líbia de Representantes (CLR), com sede em Tobruk.

Segundo o jornal de língua inglesa “Libyan Address”, a CLR está a usar este caso para pôr em causa a legitimidade do Governo de Acordo Nacional, sediado em Trípoli.

O jornal cita uma declaração da CLR que acusa o Governo internacionalmente reconhecido de ter violado a Convenção Internacional contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treino de Mercenários, adotado pelas Nações Unidas em 1989, bem como a Convenção sobre a Eliminação de Mercenarismo em África, da União Africana.

À luz destas alegadas violações, os rebeldes líbios, que controlam grande parte do país e estão a tentar tomar de assalto Trípoli, pedem à comunidade internacional que deixem de reconhecer como legítimo o Governo de Acordo Nacional devido à “magnitude dos seus crimes contra o povo líbio, que incluem o uso de mercenários para matar o povo através de bombardeamentos aéreos”.

Mercenário vai ser julgado

Segundo o mesmo jornal, o alegado mercenário português vai ser julgado de acordo com a lei penal líbia, uma vez que como mercenário não goza do estatuto de prisioneiro de guerra.

O artigo diz que as autoridades leais ao CLR estão dispostos a deixar as Nações Unidas acompanhar o processo, mas nunca refere a possível pena a que o piloto poderá estar sujeito.

Até ao momento não existe qualquer confirmação da identidade ou da nacionalidade do homem. Até agora, o Governo português apenas garantiu que o presumível piloto luso nunca integrou as Forças Armadas.