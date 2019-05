Agente revela que Yaya Touré pendurou as botas

Yaya Touré pôs fim à carreira de futebolista e vai passar a ser treinador, de acordo com o seu agente.

O médio marfinense, de 35 anos, não joga desde a rescisão de contrato com o Olympiacos, de Pedro Martins, em dezembro de 2018. Yaya realizou apenas cinco jogos com a camisola grega. "O Yaya decidiu terminar a sua carreira como um campeão", afirmou Dimitri Seluk, em entrevista ao site russo "Sport 24".

"O jogo de despedida que o Manchester City lhe deu foi, para ele, o verdadeiro final da carreira de jogador, não apenas naquela equipa, mas no geral", acrescentou o empresário, para quem, apesar do adeus, Yaya "tinha, em termos físicos, continuar a jogar a um nível suficientemente alto por mais cinco anos".

No entanto, Yaya Touré é "um dos melhores jogadores de África e teve uma das mais brilhantes carreiras na história do futebol africano", pelo que, no entender do seu representante, "devia deixar o futebol no seu melhor".

O antigo médio de Barcelona e Manchester City foi eleito Jogador Africano do Ano quatro vezes. Com os catalães, conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes, além de duas Ligas espanholas, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Com os ingleses, conquistou três vezes a Premier League, uma vez a Taça de Inglaterra, três vezes a Taça da Liga e uma vez a Supertaça. Yaya tem, ainda, uma Taça das Nações Africanas conquistada, em 2015, pela Costa do Marfim.

Agora, é a vez do "mister" Yaya Touré procurar o sucesso que teve como jogador. O empresário, Dimitri Seluk, acredita: "Tenho a certeza que, dois anos depois de obter a licença de treinador Pro, o Yaya chegará ao comando dos maiores clubes e alcançará grande sucesso como treinador. Já começou a trabalhar nesse sentido."