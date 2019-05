"Decida o seu futuro." O vídeo para levar os europeus a votar que está a bater recordes

Cidadao

10 mai, 2019 Lisboa 14:53

Pena é que quando o filme acaba e se acendem as luzes no cinema, todos verifiquem que a Realidade é completamente diferente e por muito que votem ... não mandam nem influenciam nada, pois as decisão são tomadas de forma opaca por burocratas não eleitos e/ou representantes eleitos que votam contra o sentir dos que os elegeram, e sempre de acordo com interesses que não são os dos comuns cidadãos Europeus. Se assim não fosse, qual a necessidade de fazer vídeos destes para apelar ao voto? Todos iam votar com um grande sorriso na cara, se se sentissem realmente representados e a sua vontade, valesse para alguma coisa. Era, ou não era?