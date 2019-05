Fabrício eleito melhor jogador de abril da II Liga

Fabrício foi eleito, esta sexta-feira, o melhor jogador da II Liga no mês de abril.

O ponta-de-lança brasileiro do Famalicão apontou três golos em quatro jogos disputados durante um mês histórico para o clube, que garantiu a subida à I Liga. Fabrício marcou frente ao Benfica B e terminou o mês com um "bis" contra a equipa B do Vitória de Guimarães.

Aos 34 anos, Fabrício regressou esta época ao futebol português, depois de seis anos no estrangeiros, em Angola e no Chipre. No Famalicão, soma 16 golos em 34 jogos disputados.

O avançado recebeu 16,70% dos votos dos treinadores do segundo escalão, superando a concorrência do colega de equipa, Walterson, e de Nsor, avançado do Académico de Viseu.