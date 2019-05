Abel Ferreira: "Estou onde quero estar e onde querem que eu esteja"

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, afastou, esta sexta-feira, os rumores de que está de saída e remeteu para o contrato válido até junho de 2021.

Têm crescido os rumores da saída de Abel do Braga, devido à ponta final de época que o presidente do clube, António Salvador, apelidou de "desastrosa". Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Abel revelou que partilha a opinião do presidente e admitiu que está "longe de ser o melhor treinador do mundo", mas frisou que "uma mentira dita muitas vezes pode ser verdade, mas é mentira".

"As coisas são claras como água. O contrato está aí. Eu faço o melhor de mim. Eu acredito no presidente. Acredito que foi ele que me contratou para a formação, foi ele que apostou em mim na equipa principal, foi ele que me renovou contrato no ano passado. Falo com ele de forma regular, ainda esta semana falámos sobre esta época e a próxima. Estou num clube a que estou grato, numa cidade de que gosto. Estou onde quero estar e onde querem que eu esteja", frisou.

Esta semana, surgiu o rumor de que Abel já se teria despedido dos jogadores. O treinador respondeu de forma taxativa: "Eu despeço-me todos os dias de forma muito educada de todos os jogadores. Sabem que tenho contrato."

Explicações para a hecatombe final



Abel Ferreira referiu que "gostava de fazer o balanço no final", mas aceitou dar as razões para o final de época "desastroso", conforme classificado por António Salvador:

"Alimentámos o sonho e estivemos a lutar. Na primeira metade da época, fomos melhores que os nossos adversários. Na segunda metade, especialmente os últimos dois, três meses, baixámos um pouco o rendimento e os nossos adversários foram melhores. Mas também sabemos da forma como saímos da luta pelos lugares cimeiros."

O treinador do Braga assumiu que ninguém no Braga está contente com a fase final da equipa e assegurou que não tentará "arranjar desculpas".

"Vamos assumir o que temos de assumir. eu assumo o quarto lugar. temos 64 pontos, queremos fazer mais. Temos de fazer uma avaliação de uma época inteira, não três jogos, em que tivemos a capacidade, audácia e risco de jogar acima dos limites e alimentar o nosso sonho, mas não fomos consistentes", reconheceu.

Abel atribuiu, por isso, demérito ao Braga e mérito aos adversários, nomeadamente o Sporting, que "fez uma reta final muito boa, com um jogador em clara evidência", Bruno Fernandes.

"Não fomos capazes de conseguir levar esta luta até ao fim, que era o que queríamos. Conseguimos até sete jornadas do fim. Temos de analisar e corrigir, não esquecendo outros fatores aleatórios", vincou.