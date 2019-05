Keizer admite que vai ser difícil segurar Bruno Fernandes no verão

Marcel Keizer, treinador do Sporting, admite que será difícil evitar que Bruno Fernandes deixe o clube no verão, face à grande temporada que está a realizar e ao interesse de diversos clubes europeus. Em conferência de imprensa, Keizer diz que não discute o assunto com o internacional português, mas é realista em relação à probabilidade de conseguir manter Bruno Fernandes no clube para além do verão.

"Sinceramente, não falo com o Bruno sobre outros assuntos sem ser futebol e o Sporting. No futebol tudo pode acontecer. Bruno Fernandes pode ficar, pode sair, mas claro que eu quero que ele continue. Claro que tenho de admitir que a sua continuidade é difícil, tendo em conta o que tem feito esta época. Vamos ver o que acontece no verão", começou por dizer.

Ainda com hipóteses matematicas de alcançar o segundo lugar e a Liga dos Campeões, mas dependente de uma derrota do FC Porto na próxima jornada, e de uma vitória do Sporting no Estádio do Dragão, na última jornada, Keizer apenas promete que a equipa vai fazer de tudo para vencer os jogos: "A única coisa que acredito é que vamos lutar para vencer amanhã e lutar até ao fim. Precisamos de vencer, para depois sim ver o que os outros fazem".

Bas Dost regressou à competição na última partida, frente ao Belenenses, e marcou um golo em apenas 15 minutos jogados, depois de estar fora das opções desde 15 de março. Keizer valorizou o regresso, mas admite que as questões físicas do holandês não estão totalmente resolvidas.

"Nós precisamos do Bas Dost. Ele já mostrou o que pode fazer no Sporting, mas nós não queremos subir muitos degraus, para que ele não se lesione novamente. É preciso tratar o seu caso com 'pinças'", adiciona.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Tondela, que venceu o jogo da primeira volta, no Estádio João Cardoso, e que merece elogios de Keizer: "O Tondela é uma boa equipa, com jogadores muitos rápidos, que joga com linhas muito aproximadas. Precisamos de estar coesos para conseguir ganhar este encontro".

O Sporting-Tondela está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.