João Félix fora do Mundial sub-20. Dalot, Gedson, Florentino e Leão convocados

João Félix é a principal ausência dos 22 convocados de Hélio Sousa para o Mundial sub-20. Florentino Luís, Diogo Dalot, Rafael Leão e Gedson Fernandes voltam a integrar a lista de escolhidos e vão viajar até à Polónia para disputar a prova.

Em relação à última convocatória, em março, Hélio Sousa faz quatro alterações: saem David Carmo, Elves Baldé, Leandro Cardoso e Pedro Martelo, e entram o guarda-redes Ricardo Silva, numa lista que inclui quatro guardiões, e também Pedro Neto, da Lazio.

Félix é a principal ausência da lista, o que deverá significar que irá integrar os convocados de Fernando Santos para disputar a fase final da Liga das Nações, em Portugal.

A seleção portuguesa disputa o Mundial de sub-20, na Polónia, e está integrado no grupo F da prova, no qual vai defrontar a África do Sul, Argentina e Coreia do Sul. A estreia está marcada para dia 25 de maio, contra a Coreia do Sul.

Os convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting) e Ricardo Silva (FC Porto)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Braga), Diogo Dalot (Manchester United), Romain Correia (Vitória SC), Rúben Vinagre (Wolverhampton) e Thierry Correia (Sporting)

Médios: Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Chievo Verona) e Nuno Santos (Benfica)

Avançados: Trincão (Braga), Jota (Benfica), Mesaque Dju (West Ham), Pedro Martelo (Braga), Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (Lille)