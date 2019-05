Bruno Lage conta com a polivalência de Chiquinho para a próxima temporada

Chiquinho vai mesmo regressar ao Benfica na próxima temporada, depois do treinador Bruno Lage ter dado luz verde para a sua integração no plantel da próxima temporada, segundo avança o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, Lage aprecia a polivalência do médio de 23 anos, que poderá desempenhar três funções no sistema do Benfica: médio, na posição "8", segundo avançado, posição ocupada normalmente por João Félix, e ainda como falso ala-direito, onde Pizzi atua regularmente.

Chiquinho chegou ao Benfica no início da temporada, depois de impressionar na II Liga com a Académica. Fez apenas dois jogos de pré-temporada, com Rui Vitória, e rumou ao Moreirense, em definitivo, sendo que as águias ficaram com 50% do passe.

Depois de uma época impressionante de estreia na I Liga, com nove golos e oito assistências em 36 jogos disputados, o Benfica quer voltar a contar com o português, mas enfrenta a concorrência do Krasnodar, que ofereceu 9 milhões. Deste modo, o Benfica precisaria de oferecer 4,5 milhões de euros ao Moreirense, correspondente aos 50% do passe que o clube detém, mas planeia abater este valor com a cedência de jogadores.

As águias estarão dispostas a oferecer Ilija Vukotic, médio defensivo de 20 anos, que alinha na equipa B das águias, Pepê Rodrigues, atualmente emprestado ao Vitória de Guimarães, e também Dálcio Gomes, cedido ao Belenenses SAD.