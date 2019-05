AC Milan pensa em Mustafi para reforçar a defesa

O AC Milan está interessado na contratação de Shkodran Mustafi, do Arsenal, garante o jornal italiano "Tuttosport".

De acordo com a publicação, a equipa "rossonera" está disposta a desembolsar cerca de 20 milhões de euros pelo defesa-central alemão, que tem sido uma das maiores desilusões da temporada do Arsenal. O internacional alemão tem sido alvo de duras críticas por parte dos adeptos dos "gunners", e a direção do clube estará também disposta a vender um jogador que custou cerca de 41 milhões de euros em 2016, ao Valência.

O futebol italiano não é novidade para Mustafi, que passou pela Sampdoria entre 2011 e 2014, antes de se transferir para o Valência.

O AC Milan pretende reforçar a defesa no final da temporada, quer consiga, ou não, a presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

Ao serviço do Arsenal, Mustafi venceu apenas uma FA Cup, em 2016/17, mas pode despedir-se do clube com a conquista de uma Liga Europa, frente ao Chelsea, no dia 27 de maio. O defesa conquistou, ao serviço da seleção, a Taça das Confederações, em 2013, e o Mundial, em 2014.