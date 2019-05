​Era motorista, chegou a chefe de gabinete. Presidente da Câmara promove marido

A presidente da Câmara Municipal de Góis, Lurdes Castanheira, eleita pelo Partido Socialista, nomeou o marido para chefe de gabinete.



A notícia é avançada pelo jornal online “Observador” que adianta que a nomeação já foi publicada em “Diário da República”.

O jornal explica que António Gonçalves foi durante mais de dez anos motorista da câmara, chegou a secretário em 2012 e há quatro anos, já depois de casada com Lurdes Castanheira, foi promovido a chefe de gabinete.

O “Observador” já falou com Lurdes Castanheira. A presidente da autarquia classifica o marido, António Gonçalves, como “o nomeado mais barato” e que, como trabalhador da Câmara, custa ao erário público metade do que custaria recrutar uma pessoa externa ao município.

A autarca adianta que o marido pediu, no final de 2018, para sair do cargo, mas que a própria não aceitou. “O atual chefe de gabinete solicitou a sua renúncia em finais do ano passado. Até ao momento, não foi aceite, porque ainda não estão criadas as condições para a sua cabal substituição”, disse a autarca socialista ao “Observador”.