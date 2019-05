Mike Phelan volta ao Manchester United para a posição de treinador adjunto

10 mai, 2019 - 11:05 • Redação

O antigo jogador dos "red devils", esteve na equipa técnica do clube entre 2000 e 2013, e regressa para apoiar Solskjaer, com quem já tinha convivido no clube, quando o norueguês era ainda jogador.