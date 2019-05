Benfica amarra Félix para "evitar surpresas"

João Tralhão vê com normalidade o acordo que levará João Félix ao grupo dos mais bem pagos do plantel do Benfica. Segundo o jornal "A Bola" desta sexta-feira, Luís Filipe Vieira e o empresário Jorge Mendes reuniram-se para discutir o tema e o entendimento proporcionará ao atacante das águias um contrato milionário de 2,5 milhões de euros anuais.

Para o ex-técnico do jogador de 19 anos, em declarações a Bola Branca, estamos perante uma evolução natural do processo. Tralhão fala de um "ajustar" das condições de Félix ao que é o seu atual valor, bem como ao interesse de outros clubes europeus.

"O que é perceptível é que o João Félix terá muitos pretendentes, na Europa, nesta fase. Toda a gente conhece o valor do João e também percebo a intenção do Benfica, e talvez do próprio jogador, em ter as condições ajustadas. Ao seu valor e em face da lista de pretendentes. É lógico quererem tornar a situação mais confortável", defende o treinador, para quem "os clubes que são estruturados e que têm uma organização profunda, como o Benfica e os grandes portugueses, não deixam arrastar estas situações até ao fim, de forma a evitarem surpresas".

A confirmar-se, João Félix passará a ser o futebolista mais bem pago do plantel, ao lado do brasileiro Jonas. Um aumento salarial que não "mexerá" com a cabeça do jovem luso, algo que não é válido somente para o plantel benfiquista.

"Tenho a certeza que todos os jogadores do Benfica como os do FC Porto, com ofertas, e estamos falar do João Félix, têm neste momento a cabeça orientada para aquilo que é o objetivo coletivo. Nesta fase, o João está concentrado na equipa, e posso garantir-lhe isso porque o conheço muito bem. O grande foco dele é de facto a equipa, para que esta possa conseguir os objectivos colectivos", termina.