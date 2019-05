Questões políticas podem tirar Mkhitaryan da final da Liga Europa

Henrikh Mkhitaryan, avançado do Arsenal, pode falhar a final da Liga Europa, frente ao Chelsea, por motivos políticos.

A final da prova da UEFA vai ser disputada em Baku, no Azerbeijão, país que não tem relações diplomáticas com a Arménia e não permite a entrada de arménios no país, devido à histórica tensão política entre os dois países que se prolonga até aos dias de hoje.

Esta não seria a primeira vez que Mkhitaryan falharia jogos no Azerbeijão. Em 2015, ainda ao serviço do Dortmund, o médio ficou de fora para o jogo contra o Gabala. Esta temporada, Arsenal enfrentou o Qarabag, na fase de grupos, e Mkhitaryan voltou a ficar de fora dos convocados.

Na altura, a UEFA disponibilizou-se para ajudar o jogador e o clube inglês a conseguir um visto de entrada no país, mas o clube achou por bem que o jogador ficasse de fora. Na altura, Unay Emery, treinador do Arsenal, recusou falar sobre a possibilidade do arménio falhar uma eventual final, por ainda estar a disputar a fase de grupos, mas é uma temática que estará no centro do universo dos "gunners" nas próximas semanas.

O internacional arménio de 30 anos, suplente utilizado nas duas mãos das meias-finais contra o Valência, é a maior dúvida do Arsenal para a final da Liga Europa, disputada a 29 de maio, num encontro inglês contra o Chelsea.