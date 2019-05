FC Porto interessado em João Mário

O FC Porto estará interessado na contratação do internacional português João Mário, avança o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, o médio de 26 anos está descontente com a pouca utilização no Inter de Milão, com 22 jogos disputados esta época, mas apenas 12 titularidades na Serie A, e procura outras soluções no verão para continuar carreira.

João Mário chegou ao Inter de Milão em 2016/17, proveniente do Sporting, clube onde foi formado, a troco de cerca de 40 milhões de euros. Na última temporada, foi emprestado em janeiro ao West Ham, onde pretendia ficar, em definitivo, esta temporada. Com a saída impossibilitada, João Mário esteve afastado das opções de Spalletti durante o arranque da temporada e apenas fez o primeiro jogo em outubro, na décima jornada do campeonato.

Os moldes do negócio podem ser o maior entrave à concretização de um negócio entre Inter e FC Porto, que não terá fundos para financiar uma transferência milionária, sendo que um empréstimo com opção de compra pode ser uma solução.

O internacional português, campeão europeu em 2016, leva um total de 69 jogos disputados pelo clube "nerazzurri".