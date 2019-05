Golo de Rafa em Braga eleito o melhor de abril

O golo de Rafa contra o Braga foi eleito, esta sexta-feira, o melhor de abril da I Liga.

Num jogo disputado a 28 de abril no Municipal de Braga, e já com o resultado a favor do Benfica em 3-1, Rafa adiantou-se a Pablo, na recarga de um remate de Seferovic, fintou dois adversários, entrou na área e finalizou, sem hipótese para o guarda-redes Tiago Sá.

O avançado português, com 25 anos, reuniu a maioria dos votos do público, vencendo a corrida a Wilson Eduardo, do Braga, Wendel, do Sporting CP, Pité, do Tondela, Nuno Santos, do Rio Ave FC, e Edgar Costa, do Marítimo. Rafa está na iminência de renovar contrato com o Benfica até 2024.

Veja o golo: