Ricardo Pereira diz que saiu do FC Porto por vontade da SAD e não de Sérgio Conceição

Ricardo Pereira diz que saiu do FC Porto por vontade da SAD do clube portista, ao contrário da vontade do treinador Sérgio Conceição, que queria que o lateral-direito continuasse de dragão ao peito e renovasse contrato. Em entrevista ao "Maisfutebol", o defesa internacional português, hoje ao serviço do Leicester City, recorda as reações da sua saída do Dragão, no último verão.

"Foram reações diferentes. O Sérgio estava a par da situação, falámos ao longo do ano, sabia que havia contactos e queria que eu renovasse. Em relação à direção, foi diferente. Eles tinham as suas ideias, já contavam com a minha saída e acho que eles queriam que isso acontecesse, a minha saída. O Sérgio preferia que eu continuasse, disse-me isso mais do que uma vez", disse.

O defesa de 25 anos, eleito o melhor jogador da temporada do Leicester City, com dois golos em 36 jogos disputados, não esconde a dificuldade de trocar um clube que luta por títulos e disputa a Liga dos Campeões pelo Leicester.

"Esse foi um dos motivos que me levou a hesitar antes de aceitar o convite do Leicester. Estive antes no Nice e no Vitória de Guimarães, por isso não é novo para mim. Pesei os prós e os contras e decidi mudar. De um lado tinha o FC Porto e a Champions, do outro o Leicester e a Premier League, foi a decisão mais difícil da minha carreira. Tínhamos sido campeões no FC Porto, festejámos três noites, foi lindo. Estava no meu país, confortável no clube e na cidade, ter de sair da zona de conforto, tudo isso me fez hesitar. Acabei por aceitar e ir atrás de novos desafios no melhor campeonato do mundo", adicionou.

Apesar de ter disputado apenas uma temporada como titular indiscutível no FC Porto, em 2017/18, com 43 jogos disputados e um título de campeão conquistado, Ricardo Pereira deixou palavras elogiosas ao treinador que apostou nele, Sérgio Conceição.

"É um treinador que gosta de intensidade, de luta e que tenta ter sempre os jogadores em alerta. Não deixa a equipa adormecer. Exige altos níveis de concentração, sabe que qualquer erro pode ser fatal. Ele procura tirar o melhor de cada um e é um homem que dá muita confiança a quem joga", rematou.