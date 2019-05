Um aluno português morre e outro fica ferido em acidente na Hungria

Um jovem português morreu e outro ficou ferido num acidente de viação na Hungria. A informação já foi confirmada à Renascença por fonte diplomática portuguesa. As vítimas fazem parte de um grupo de alunos do Algarve que se encontravam numa visita àquele país.

Ao que a Renascença apurou, o acidente registou-se durante a madrugada a cerca de 70 quilómetros de Budapeste.

A mesma fonte adianta que os jovens já estão a caminho da capital, devendo regressar ainda esta sexta-feira a Portugal.



De acordo com o jornal "Sul Informação", que cita o diretor do agrupamento, a vítima mortal é uma aluna do 10º ano da Escola Pinheiro e Rosa, de Faro. O mesmo jornal adianta que os alunos encontravam-se no país num intercâmbio, ao abrigo do programa Erasmus+.

Os outros alunos que participaram nesta experiência de intercâmbio "estão todos bem", acrescenta o diretor, detalhando ainda que os estudantes envolvidos são todos de 10º ano, ou seja, "têm 14 ou 15 anos".