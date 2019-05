76ers forçam sétimo jogo em Toronto

Os Philadelphia 76ers venceram, esta madrugada, em casa, a equipa dos Toronto Raptors por 112-101, empataram a meia-final da conferência este a três partidas, e vão decidir a vaga na final numa última partida, disputada em Toronto, no pavilhão dos Raptors.

Depois de uma derrota muito pesada no quinto jogo da série, em Toronto, por 125-89, os 76ers regressaram a casa para forçar o sétimo e derradeiro jogo da série. Joel Embiid apontou um duplo-duplo, em mais uma exibição dominante, com 17 pontos e 12 ressaltos. Jimmy Butler registou 25 pontos, oito assistências e seis ressaltos. Ben Simmons, acusado de não estar em boa forma nos "play-offs", apontou 21 pontos, oito ressaltos e seis assistências.

Do lado dos Raptors, Kawhi Leonard voltou a ser a principal figura, com 29 pontos - o mais alto registo da partida -, 12 ressaltos e cinco assistências, números positivos, mas insuficientes para evitar a derrota.

Depois de três jogos em Philadelphia e três em Toronto, o último jogo da série é discutido novamente no Canadá, em casa dos Raptors, devido à vantagem conquistada na temporada regular: Raptors foram segundos classificados, com 58 vitórias e 24 derrotas, enquanto que os "Sixers" ficaram em terceiro, com 51 vitórias e 31 derrotas.

O vencedor da eliminatória entre 76ers-Raptors vai defrontar os Milwaukee Bucks na final, que eliminaram os Boston Celtics nas meias-finais.