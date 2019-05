Benfica prepara segunda renovação da temporada com João Félix

O Benfica ofereceu um novo contrato a João Félix, naquela que pode ser a segunda renovação da temporada para o jovem avançado de 19 anos, avança o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, a direção das águias esteve reunida com Jorge Mendes, representante de Félix, e ofereceu um contrato de 2,5 milhões de euros líquidos de salário por temporada, o que o colocará no topo de jogadores mais bem pagos do plantel do Benfica, a par de Jonas.

Depois de uma época de revelação de sonho na equipa principal do Benfica, com 18 golos e 11 assistências em 41 jogos disputados, Félix chamou à atenção dos maiores clubes europeus, com Manchester City, Juventus e Manchester United a demonstrarem interesse em contratar o jovem português.

Esta seria a segunda renovação de Félix esta época, depois de ter renovado contrato, em novembro, até 2023, com uma cláusula de 120 milhões de euros, que seria aumentada para 200 milhões nesta nova renovação de vínculo, valor inédito na história do futebol português.

João Félix, de apenas 19 anos, já foi convocado para a seleção principal portuguesa, no duplo compromisso de qualificação para o Europeu 2020, mas ainda não somou qualquer minuto. No entanto, deverá marcar presença na fase final da Liga das Nações, disputada em Portugal, em junho.