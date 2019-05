Renovação iminente de João Félix e a nova amizade entre Sporting e City nas manchetes

O processo de renovação do Benfica com João Félix, a iminente contratação de Vietto para o Sporting e uma parceira entre leões e o Manchester City são os principais destaques das manchetes desta sexta-feira.

"Benfica amarra Félix", escreve "A Bola", que garante que a nova estrela das águias prepara-se para renovar pela segunda vezes esta temporada, tornando-se no jogador mais bem pago do plantel. O interesse do FC Porto em João Mário e a iminente contratação do Sporting de Luciano Vietto, que já está em Lisboa, são outros destaques.

O jornal "Record" dá destaque a uma nova parceria entre o Sporting e o Manchester City, acordo que não prevê a transferência de Bruno Fernandes.

Já "O Jogo" faz manchete com uma entrevista a Fucile, antigo lateral do FC Porto.