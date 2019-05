Brexit aumentou em 93% a procura dos consulados portugueses

A decisão do Reino Unido de sair da União Europeia fez aumentar exponencialmente a procura dos serviços dos consulados portugueses, quer em Londres, que em Manchester.

“De 2015 até 2018 o crescimento foi muito significativo”, diz o secretário de Estados das Comunidades Portuguesas à Renascença. Em 2015, por exemplo, foram feitos 43 mil atos no consulado de Londres. Em 2018, esse número cresceu para mais de 71 mil.

Situação semelhante verificou-se em Manchester. “Praticámos 23 mil atos em 2015 e em 2018 tínhamos cerca de 45 mil”, revela José Luís Carneiro. Segundo o secretário de Estado este “salto” só foi possível porque foi acompanhado de um reforço dos “meios humanos em 25%”.

“Mas quando ocorre o Brexit, o crescimento da procura foi de 93%”, acrescenta, o que levou o Governo português a conceber e implementar um plano de contingência. O consulado de Londres foi reforçado com mais 12 funcionários e o de Manchester com outros quatro.

Já no início deste mês “foi mais um equipa de 11 funcionários, cinco do Ministério dos Negócios Estrangeiros, três do Ministério da Administração Interna e três do Ministério da Justiça”, que irá permanecer no Reino Unido até outubro.

Além disso, salienta José Luís Carneiro “os funcionários de Manchester e de Londres aceitaram fazer horas extraordinárias, alargando o horário de atendimento, para poderem corresponder às necessidades dos nossos cidadãos no Reino Unido”.