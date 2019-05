Duarte da Cunha. Só mais “coesão social” evitará que a Europa se sinta “ameaçada” pelas migrações

Secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) durante mais de 10 anos, o padre Duarte da Cunha voltou a Portugal há pouco mais de meio ano, mas continua atento ao (cada vez mais) “velho” continente, que o cargo que exerceu lhe permitiu conhecer bem.

Responsável pela paróquia de Santa Joana Princesa, em Lisboa, o sacerdote organizou o ciclo de debates "Europa? Qual Europa? O tempo presente é o tempo favorável", cuja última sessão decorrerá na próxima terça-feira, dia 14.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Duarte da Cunha lamenta que na campanha eleitoral não se fale mais dos problemas da Europa, como o dos migrantes e refugiados. Diz-se preocupado com os movimentos populistas, xenófobos, mas também com a "cartilha ideológica"’, com que alguns "lobbies" em Bruxelas tentam “homogeneizar” a Europa, que “perdeu a alma” e tem de “redescobrir” as suas raízes cristãs. Porque os europeus, garante, “são pessoas religiosas”.

Duarte da Cunha fala em comunidades cristãs “vivas e coesas”, em vários países, mesmo não sendo a maioria, e lembra que é a Igreja que continua a assegurar importantes respostas sociais. “Se desaparecessem as obras de caridade” promovidas pelos católicos, o mapa europeu “seria trágico”, diz.

Acabámos de celebrar mais um Dia da Europa e estamos em contagem decrescente para as eleições europeias. Tendo em conta a sua experiência de vários anos, de contacto com a realidade em vários países, do ponto de vista da Igreja e não só, o que é que mais o preocupa na Europa hoje?

Poderíamos dizer que o que mais falta hoje na Europa - aquilo que o Papa Francisco às vezes chama a "velhice da Europa" - é a falta de esperança e empenho, achar que as coisas não podem melhorar. Isto tem a ver com o envelhecimento da população, as crises demográficas, o chamado inverno demográfico, mas também com uma perda de alma da Europa, uma certa desorientação sobre a identidade da própria Europa. Isso é transversal não só aos países da União Europeia, mas aos países em geral.

Paradoxalmente, são os países de Leste - talvez porque saíram de regimes ditatoriais, onde a esperança estava atrofiada - que mais mexem com a Europa hoje em dia, numa perspetiva de construção. Também por isso são mais rebeldes, às vezes, a certas orientações.

Mas a falta de esperança e empenho no futuro, a falta de querer qualquer coisa, de ser claro sobre onde se quer chegar, é um problema generalizado que faz com que muitos desistam. Estão metidos na sua vida, nas suas coisas, não se interessam muito com o destino do bem-comum, do seu país, muito menos com o destino dos europeus.



Sentiu essa falta de esperança nestes anos em que esteve no CCEE? Mesmo do ponto de vista da Igreja?

A falta de esperança está ligada ao individualismo: as pessoas não querem construir uma coisa comum, porque querem construir o seu conforto. Isto é falta também de evangelização. Se pensarmos bem, o que é que faz com que uma pessoa possa ter um certo ímpeto para construir? É qualquer coisa a que a pessoa se sente chamada a fazer, uma dimensão mais vocacional, diria quase. Com a secularização generalizada, o desaparecimento de Deus e o individualismo, muito concentrado no "eu", na autoestima e realização pessoal, há uma certa crise de querer fazer coisas melhores para os meus filhos, para o destino dos outros, ou para as próximas gerações. Há um consumismo também... Mas isto são aspetos negativos e a Europa não tem só aspetos negativos.

"Há uma espiritualidade cristã, uma vida interior dos europeus"

A hierarquia católica, e os últimos Papas, têm chamado sistematicamente a atenção para o abandono das raízes cristãs da Europa - o secularismo, o afastamento da fé. São problemas que vão para além da própria religião?

São, porque as raízes cristãs da Europa podem ser vistas em três blocos. Uma é a raiz cristã relacionada com a espiritualidade da Europa. Os europeus são pessoas religiosas, basta andar pela paisagem europeia e vê-se nas igrejas, locais de oração, santuários, ainda há muita gente a rezar e muita devoção, por piedade popular ou formas mais sofisticadas. Podemos dizer que há um abandono da prática dominical, uma diminuição do número de cristãos, mas há uma espiritualidade cristã, uma vida interior dos europeus. A perda da prática da vida espiritual é, de facto, um certo afastamento das raízes cristãs e isso tem consequências no resto da vida.

Uma outra raiz cristã relaciona-se com os valores, os princípios morais e a orientação da vida, aquilo que, no fundo, é a mundividência cristã, que tem a ver com o amor, a caridade, a solidariedade, o respeito pela dignidade da vida da pessoa, no fundo com os grandes princípios da Doutrina Social da Igreja (DSI). Os nossos bispos acabaram de publicar uma Carta Pastoral sobre a Europa, onde sublinham esta importância. Se estas referências cristãs desaparecem, são substituídas por outras mais utilitaristas e consumistas, de outra ordem. E esse abandono das raízes cristãs no âmbito dos valores é também uma perda.

Mas há ainda um terceiro fator, que é o que a Europa entende como a sua vocação no mundo global. A globalização implica uma consciência de cada um sobre o seu papel neste mundo global. Todos somos específicos, especiais, únicos, cada um tem a sua missão. E a Europa tem a sua missão.

No mundo, a Europa teve sempre um papel, às vezes menos bom, mas teve um papel e levou muita coisa boa: alem da fé cristã, levou desenvolvimento, levou a tecnologia. Mesmo os direitos do Homem que hoje temos e são genericamente aceites. Podemos dizer que nem toda a gente aceita os Direitos do Homem pelas mesmas razões, embora aceite aquela formulação, mas não há dúvida de que a raiz que deu origem a esta afirmação dos Direitos do Homem depois da II Guerra Mundial, é uma raiz cristã. É um entendimento cristão da humanidade e da sociedade.

"Se na Europa desaparecessem as obras de caridade promovidas pelos católicos, em cada um dos países, o mapa seria drástico, trágico mesmo"

Quando terminou o segundo mandato como secretário do CCEE deixou uma nota otimista de esperança, ao dizer que há uma vida eclesial forte na Europa. Teve oportunidade de contactar com diversas realidades, sobretudo no Leste, que muitos desconhecem. Sente mesmo que há essa esperança, capaz de dar um sinal diferente para a Europa de hoje?



Julgo que a esperança virá do que podemos chamar de comunidades vivas, que podem não ser maioritárias, mas são vivas e coesas. É interessante ver que há, por toda a Europa, norte ou sul, desde a Noruega a Malta, da Moldávia à Irlanda, há vida cristã viva. Talvez não sejam já as maiorias, talvez haja crise, muitos conflitos e problemas, mas há lugares onde esta experiência é viva, gente a converter-se, pessoas a pedirem o batismo, comunidades a serem construídas. E há estas raízes, gente a querer ter uma vida interior e espiritual cristã, que não é simplesmente o "New Age" à procura de um vazio para descansar, mas que é procura de Deus para o encontrar, a procura da verdade e do encontro com Deus, a experiência em presença de Deus, aquilo que é o específico da espiritualidade cristã.

Há comunidade coesas de amigos, amizades, de apoios entre famílias, há obras de caridade e misericórdia que são muito visíveis. Bastaria imaginar que se na Europa desaparecessem as obras de caridade promovidas pelos católicos, em cada um dos países, o mapa seria drástico, trágico mesmo. Por isso, há muitas experiências vivas e bonitas, assim como há muitos jovens, famílias e políticos até… talvez gostássemos que fossem mais, mas há alguns que pensam e querem pensar o bem comum e cuidar da pessoa, defender a vida. Por isso, não é uma experiência morta, antes pelo contrário. Pode ser uma mudança.

O "New age" de que se fala também revela que as pessoas procuram a dimensão espiritual. A Igreja Católica, se calhar, nem sempre consegue responder a esse desejo e procura?

Há uma procura do religioso na Europa. As sondagens do Eurostat indicam isso claramente, que os europeus, ao contrário do que talvez se tivesse pensado nos anos 60, não se secularizaram, no sentido de considerarem a dimensão religiosa, ou a sua relação com o transcendente, completamente inútil. Mas, não há dúvida de que a experiência religiosa cristã - que não é simplesmente a experiência de um encontro com o transcendente, mas com Jesus Cristo -, essa experiência, que era maioritária num ambiente que chamávamos de Cristandade, hoje já não é maioritária, mas não deixa de ser verdadeira e de existir.

"A Europa cristã olha para cada pessoa, migrante, refugiado, como uma pessoa, e por isso tem de equilibrar as duas coisas: a coesão social e o acolhimento do outro"

Há um tema que tem gerado tensão que é o das migrações e dos refugiados. Conhece muita da realidade europeia, porque teve a oportunidade de percorrer os vários países. Há várias tensões até na forma como as diferentes comunidades católicas olham para esta realidade?

Há, e é preciso reconhecer isso, sem pretender que todos façam o mesmo, porque de facto as realidades e experiências são diferentes. Há, por vezes, uma certa demagogia da comunicação social, uma não compreensão, um não ir ao fundo das razões, que colocam nos títulos ‘bispo do país A contra bispo do país B’, e as coisas são mais profundas...

Julgo que há uma ideia generalizada na Europa de que existe necessidade de criar uma certa coesão e identidade, e que vivemos em tempos de grande desagregação social e de falta de coesão. O tema da coesão social é dos que mais ouvi falar ao longo destes anos, e isso, não há dúvida que interfere com a questão dos migrantes.

Mas, depois a Europa cristã olha para cada pessoa, migrante, refugiado, como uma pessoa, e por isso tem de equilibrar as duas coisas: a coesão social e o acolhimento do outro.

O que a Igreja tem dito, em geral, desde os Papas aos bispos, deste ou daquele país, é que as duas coisas têm de estar unidas. Os imigrantes não podem entrar num ambiente desagregado. Mas, isso não significa que não podem entrar, significa que temos de tomar consciência do que está a acontecer à Europa. Esta falta de identidade e coesão social, falta de amor à vida e à tal esperança que falava no início, faz com que as pessoas vivam egoisticamente, fechadas em si.

Não é tanto dizer que podem entrar mais ou menos imigrantes, mas o que podemos fazer para que a Europa não se sinta ameaçada pela chegada dos imigrantes, antes pelo contrário, se sinta chamada e ajudada. Porque há muitos lugares onde os imigrantes não só são ajuda porque são mão de obra, mas são ajuda porque são esperança, porque trazem juventude. Mesmo na Igreja há muitos locais pela Europa fora onde as comunidades imigrantes – e não só imigrantes europeus, mas da América Latina, africanos e de comunidade asiáticas - são muito vivas, e dão uma vitalidade à Igreja local.

Por isso, a experiência da chegada de imigrantes e de refugiados, além de provocar a caridade dos que recebem, também desafia a uma certa consciência de quem somos, que identidade temos e qual é a nossa verdade. Agora, às vezes estas coisas são um bocadinho teóricas: uma coisa é entrar um imigrante na Alemanha, onde há muito dinheiro e pode ser integrado, outra coisa é entrar na Hungria, onde há pouco dinheiro e não há integração. Uma coisa é um bairro de imigrantes refugiados, que são acolhidos e quase há uma cidade à margem das grandes cidades, onde eles têm tudo, escolas, onde são selecionados e integrados com entrevistas individuais. Outra coisa é em países mais pobres, onde não há essas infraestruturas e, de repente, ficam todos ali.