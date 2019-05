Golfe. Pedro Figueiredo 43.º no primeiro dia do British Masters

O português Pedro Figueiredo concluiu a primeira volta do British Masters em golfe no grupo dos 43.º classificados, num dia em que Ricardo Melo Gouveia foi apenas 153.º.

Figueiredo efetuou uma volta em 71 pancadas, uma abaixo do Par do campo, tendo ficado a oito do inglês Matthew Jordan, líder da prova com duas pancadas de vantagem para um duo perseguidor, formado pelo seu compatriota Matt Wallace e pelo sueco Marcus Kinhult.

A volta correu muito mal a Ricardo Melo Gouveia, que cumpriu este primeiro dia em 79 pancadas, sete acima do Par.