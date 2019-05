Futebol de praia. Portugal derrota Cazaquistão

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu por 10-2 a congénere do Cazaquistão e apurou-se para os quartos de final da ronda de qualificação europeia para os World Beach Games.

Em Salou, na Catalunha, a formação orientada por Mário Narciso construiu o triunfo com golos de Léo Martins (três), Jordan Santos (dois), Be Martins, Bruno Torres, André Lourenço, Belchior e Bruno Novo, enquanto Demeshko fez os dois tentos dos cazaques.

Nos quartos de final, a seleção nacional vai defrontar a Suíça, que esta quinta-feira eliminou a Alemanha no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade 7-7 no final do prolongamento.

A fase final da primeira edição dos World Beach Games vai realizar-se em San Diego, nos Estados Unidos, entre 10 e 15 de outubro.