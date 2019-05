Estados Unidos apreendem navio de carga norte-coreano

Leia também:

Os Estados Unidos anunciaram a apreensão de um navio de carga norte-coreano, esta quinta-feira, por alegadamente ter participado na exportação ilegal de carvão daquele país asiático.

O Wise Honest, como é conhecido o navio de carga, foi confiscado pelas autoridades indonésias nas suas águas territoriais em abril de 2018, por diversas irregularidades de documentação e depois de ter revelado “comportamentos erráticos”, saindo das principais vias de navegação e entrando em águas indonésias.

Os seus porões estavam cheios de 25,5 mil toneladas de carvão, alegadamente vindo de Vladivostok, na Rússia, com um valor de cerca de 2,7 milhões de euros. Segundo o serviço indonésio da Voice of América, porém, as Nações Unidas acreditam, contudo, que o carvão era oriundo da Coreia do Norte´.

A Indonésia acabou por libertar o carvão e permitir que fosse vendido, uma medida que foi duramente criticada pelas autoridades americanas.

Agora, os Estados Unidos anunciaram que apreenderam o navio de mais de 17 mil toneladas, por este ter violado as sanções impostas à Coreia do Norte. O Wise Honest está agora a caminho de águas americanas.

Segundo a Reuters, o navio terá sido usado também para transportar maquinaria pesada para a Coreia do Norte.

Esta é a primeira vez que os Estados Unidos apreendem um navio norte-coreano por violação de sanções e arrisca conduzir a uma escalada da tensão entre os dois países, que durante a presidência de Donald Trump têm estado a ensaiar diálogo no sentido de promover a paz na Península coreana.