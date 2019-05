Ministério das Finanças corrige UTAO com indicador líquido sobre carga fiscal

Já a UTAO, no relatório de análise ao último Programa de Estabilidade, aponta que, “em termos acumulados, entre 2014 e 2018, a carga fiscal registou um aumento de 1 ponto percentual do PIB, maioritariamente concentrado nos últimos dois anos”. Apenas em 2016 se verificou uma redução deste indicador, apontam ainda os técnicos.

Segundo os cálculos do Governo, a carga fiscal estrutural diminuiu nos últimos três anos, sendo que em 2016 se registou uma queda particularmente significativa.

Os números são contestados pelo Ministério das Finanças, que em ano eleitoral defende agora que existe um indicador mais adequado para a carga fiscal do que aquele que é utilizado habitualmente, um indicador apresentado pelo Banco de Portugal no último Boletim Económico.

Segundo a UTAO, a carga fiscal tem vindo a subir desde a saída da troika, em 2014, tendo mesmo atingido no ano passado o nível mais alto da história recente, situando-se nos 35,2%.

Depois da querela sobre os custos para o Estado de repor integralmente o tempo de serviço congelado aos professores , o gabinete de Mário Centeno voltou a esgrimir argumentos esta quinta-feira com os técnicos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), que dão apoio aos deputados, sobre a carga de impostos e contribuições suportada pelos portugueses.

A determinar estes aumentos está o crescimento da atividade económica, mas também alterações fiscais. A UTAO refere o aumento da atividade económica, que se reflete na subida da receita de impostos como o IRS, IRC e IVA. Também o aumento do emprego faz subir a receita com contribuições sociais e o crescimento do turismo aumenta a receita dos impostos indiretos.

No entanto, a carga fiscal também subiu nos últimos quatro anos, empurrada por “alterações em taxas de impostos, modificações na delimitação da matéria coletável e do regime de isenções e benefícios fiscais, assim como revisões da calendarização dos momentos de declaração, liquidação e reembolso de impostos, possíveis de gerar desfasamentos intertemporais na receita, e ainda situações de criação ou extinção de impostos.

De acordo com as previsões da UTAO, nos próximos cinco anos a tendência será de descida, mas não será suficiente para recuperar o aumento registado desde a saída da troika. Até 2023, deverá descer 4 décimas percentuais.