José Augusto elogia renovação de Rafa. "Vieira sabe gratificar aqueles que são cumpridores"

O antigo avançado das águias salienta que Rafa "é um grande jogador" e que é uma das referências da equipa nesta temporada, a melhor na sua carreira, com 19 golos e três assistências em 42 encontros.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo bicampeão europeu justifica a sua posição recordando que, mesmo nos tempos em que foi pouco utilizado, o extremo português, de 25 anos, "aceitou sempre" as decisões dos treinadores, mostrando "uma postura de grande profissionalismo".

José Augusto considera que a renovação de contrato de Rafa Silva com o Benfica, até 2024 , "é merecida" e enaltece que o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, "sabe gratificar aqueles que são cumpridores".

Jogo "importantíssimo" para conquistar título "especial"

Pela frente, na 33.ª jornada da I Liga, o Benfica tem uma deslocação complicada a Vila do Conde, onde o rival FC Porto escorregou, depois de ter estado em vantagem. José Augusto não esquece esse jogo, para reforçar os cuidados que a equipa de Bruno Lage deverá ter.

"[Rio Ave] Vai ser um adversário difícil e, jogando perante os seus associados, não vai pôr o autocarro à frente da baliza, porque isso seria desagradável para os adeptos", afirma, em Bola Branca.

Nesta reta final, o ex-jogador do Benfica lembra que, em Vila do Conde, será jogada uma partida "importantíssima" para o desfecho da época.



Mais um passo na caminhada para a eventual conquista do 37.º campeonato, que José Augusto classifica como "especial". O antigo avançado lembra que, com a desvantagem de sete pontos para o FC Porto, o Benfica "esteve praticamente arredado do título".