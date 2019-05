"Se não for o City, outro tubarão vai aparecer para levar o Bruno Fernandes"

O antigo capitão do Sporting Carlos Xavier considera que a saída de Bruno Fernandes do Sporting é inevitável. E, se não for o Manchester City, que desmentiu interesse no craque, outro "tubarão" vai aparecer e pagar os valores pedidos pelo clube de Alvalade, refere o ex-médio leonino.

"O valor do Bruno Fernandes é tremendo e, se não for o City, outro tubarão vai aparecer e apresentar uma proposta aliciante para o Sporting e para o jogador. Tem de ser vendido por bom dinheiro, que corresponda ao valor do atleta. Existirão clubes que vão querer chegar-se à frente", adianta a Bola Branca.



Para Carlos Xavier, os valores falados para a transferência de Bruno Fernandes são baixos, quando comparados, por exemplo, com os de Neymar. "A qualidade que tem demonstrado, os golos que tem marcado... nenhum outro médio conseguiu em todo o mundo. Os valores que se falam até são baixos, comparando com 200 milhões de euros de Neymar, por exemplo", ressalva.

Mais um prémio para o capitão

Bruno Fernandes soma e segue e conseguiu esta quinta-feira a sexta distinção consecutiva de melhor jogador do mês para o capitão leonino.

Carlos Xavier analisa mais este prémio para o "8" dos leões e considera que o maestro leonino é o melhor jogador a alinhar em Portugal e, porventura, o melhor dos campeonatos europeus.



"O que ele fez esta época, mais ninguém fez. Mostrou ter algo mais que os outros. Percebeu-se, na época passada, que a tendência era melhorar. É um fora de série e não estou surpreendido com os prémios que tem ganho", concluiu.