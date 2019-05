Federer tortura, é torturado e sorri no fim

Roger Federer garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos de final do ATP Masters 1000 de Madrid, ao derrotar o francês Gael Monfils.

O tenista suíço, número três do mundo, entrou no segundo jogo em terra batida, após uma ausência de três anos, a todo o gás, aplicando um corretivo de 6-0 no primeiro "set". Contudo, no segundo, permitiu a reação de Monfils, 18.º colocado do "ranking" ATP, que venceu por 4-6.

No terceiro parcial, Federer entrou com o pé esquerdo e viu-se a perder por 0-3 e, depois, por 1-4, antes de recuperar por 5-6. Apesar da margem perdida, Monfils continuava a ter o jogo na mão, porém, desperdiçou dois "match points" e permitiu que o encontro fosse para o "match tie break". Aí, Roger Federer arrasou e fechou o encontro com 6-0, 4-6 e 7-6(3).

Após este duelo de duas horas, Federer terá pela frente o austríaco Dominic Thiem, número cinco da hierarquia e especialista no pó de tijolo, que derrotou o italiano Fabio Fognini, número 12, por 6-4 e 7-5.

Quem também não cedeu foi Novak Djokovic, número um do mundo. O sérvio derrotou o francês Jérémy Chardy, 47.º classificado do "ranking", em dois "sets", em apenas 1h25 de jogo, pelos parciais de 6-1 e 7-6(2).

Nos "quartos", Federer medirá forças com o croata Marin Cilic, 11.º ATP, que superou o sérvio Laslo Djere, 32.º, em três "sets", por 4-6, 6-3 e 6-2.