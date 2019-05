Seleção feminina de futsal conquista torneio na Rússia

A seleção portuguesa feminina de futsal venceu o Torneio da Vitória ao derrotar no derradeiro jogo a anfitriã Rússia, por 1-0, no Aquarium Sport Center.

Portugal, vice-campeão europeu em título, necessitava de um empate para erguer o troféu, mas com o resultado frente à Rússia, despediu-se do Torneio da Vitória com o pleno de triunfos, após vencer o Irão (7-1) e a Espanha (4-2).

O único golo do encontro, que permitiu ao conjunto orientado por Luís Conceição somar o terceiro triunfo em três jogos, foi apontado por Marta Santos, aos quatro minutos.