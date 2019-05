Média de salários em Portugal aumentou mais de 3% em março para 951 euros brutos por mês

A remuneração média dos portugueses aumentou 3,1% em março deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, situando-se atualmente nos 951 euros brutos mensais.

Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e têm por base as declarações de 396 mil empresas à Segurança Social, sendo que incluem informação sobre mais de 3,6 milhões de trabalhadores.

De acordo com o INE, os trabalhadores que mais recebem em média são os dos setores da eletricidade, gás, vapor, água quente e ar frio, com salários brutos que rondam os 2.500 euros. Seguem-se as actividades financeiras e seguros, com mais de 2 mil euros de salário médio bruto, trabalhadores em organismos internacionais, com salários brutos a rondar os 1.700 euros e as atividades de informação e comunicação, nos 1.600 euros.

O maior aumento registado em março deu-se nos salários dos trabalhadores dos transportes e armazenagem, com uma subida de 6,3%. A remuneração bruta regular, que não tem em conta os subsídios de natal e férias, fica acima dos 1.200 euros nesta área.

No fim da tabela estão as atividades administrativas e serviços de apoio, com 650 euros mensais.

Os salários variam consoante a dimensão das empresas, sendo que quanto maiores são as empresas, mais bem remunerados são os trabalhadores. As que têm entre 500 e 999 trabalhadores pagam, em média, 1.137 euros brutos por mês, contra os 744 euros de salário médio que recebem os trabalhadores de empresas com entre um e nove funcionários.