Festival Elétrico traz música eletrónica em plena luz do dia à cidade do Porto

A cidade do Porto vai receber, no último fim de semana de julho, a segunda edição do Festival Elétrico, um festival dedicado a música eletrónica. São mais de 20 artistas de todo o mundo que se juntam no Parque da Pasteleira para três dias de uma viagem eletrónica durante o dia.

Juntar DJ’s de todo o mundo para atuar ao sol, num ambiente energético, é este o conceito do Festival Elétrico, que acontece pela segunda vez na cidade.

Em entrevista à Renascença, Vitor Gonçalves, da organização, admite que a música é “apenas o ponto de partida” do evento.

Este ano, a edição do festival vai contar com um espaço dedicado à tecnologia, onde haverá “podcasts de inovação, empreendedorismo com startups, investidores e parceiros de ideias” e ainda uma área infantil, onde as crianças podem estar em “contacto com a natureza" e participar em "atividades ligadas à família”.

“Fazia sentido", explica o organizador. "Não é um festival noturno, é um festival que acontece num parque durante o dia e que reúne todas as condições para ser um festival de família.”

Os artistas nacionais e internacionais preenchem o cartaz de referências, que vão do estilo House ao Techno, numa maré de influências de todo o globo. Do francês Apollonia ao alemão Marcel Dettmann, a organização promete um festival diversificado e um leque de artistas multicultural.

“Temos um âmbito muito alargado de música. No ano passado muita gente que foi ao Elétrico foi conquistada pelo espaço, porque percebeu que a música eletrónica não é só o som, é também o ambiente que envolve as pessoas”, afirma Vitor Gonçalves.

O passe de três dias já está à venda e custa 45 euros. Para já, a organização não tem bilhetes diários disponíveis.