João Sousa nas meias-finais de pares do Masters 1000 de Madrid

João Sousa garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para as meias-finais do ATP Masters 1000 de Madrid, na vertente de pares.

O tenista português, que faz dupla com o argentino Guido Pella, derrotou a parelha composta pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo polaco Lukazs Kubot, que defendiam o estatuto de segundos cabeças-de-série. Sousa e Pella venceram em dois "sets", por duplo 6-2, em menos de uma hora.

João Sousa continua a dar cartas em pares. Em janeiro, chegou às meias-finais do Open da Austrália, em que perdeu frente o finlandês Henri Kontinen e ao australiano John Peers, que eliminou, na quarta-feira, para chegar aos "quartos" em Madrid. Este duelo foi mais uma "desforra": Melo e Kubot impediram o português, no final de março, de chegar aos quartos de final do Open de Miami.

Na próxima ronda, João Sousa e Guido Pella terão pela frente o vencedor do duelo entre as duplas formadas por Diego Schwarzman, argentino e frequente parceiro do vimaranense, e Dominic Thiem, austríaco, e por Mate Pavic, croata, e Oliver Marach, austríaco.