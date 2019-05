Comissão CGD. Joaquim Barroca e filhos de Manuel Fino convocados para audições

Mais três empresários vão ser ouvidos na próxima semana, na comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos. Os deputados convocaram Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, e José Manuel Fino e Francisco Manuel Fino, filhos do empresário Manuel Fino, para audições no parlamento.

Joaquim Barroca, ex-administrador do antigo grupo Lena e também arguido na "Operação Marquês", devia 44 milhões ao banco público em 2015. O empresário deverá ser ouvido na quinta-feira, 16 de maio, pelas 9h30.

Manuel Fino devia ter sido ouvido na terça feira, mas dada a idade avançada, está com mais de 90 anos, os deputados decidiram chamar os filhos, que serão ouvidos dia 14, a partir das 9h30. Em causa está uma dívida de 138 milhões à Investifino. Os empréstimos terão sido concedidos para financiar a compra de ações da Cimpor, tendo como garantia o valor das próprias ações.

Joe Berardo vai ser ouvido esta sexta-feira, às 14h30. Segundo a auditoria da EY, em 2015, a Caixa tinha registado um crédito de 268 milhões de euros a Berardo e mais 53 milhões de euros à Metalgest.

Também na próxima semana deverão ser ouvidos o ex-vice-governador do Banco de Portugal Pedro Duarte Neves e ainda José Rui Gomes, ex-diretor de risco da Caixa Geral de Depósitos.

A audição de Pedro Duarte Neves está marcada para a tarde de quarta-feira, 15 de maio, pelas 17h00, e a de José Rui Gomes para quinta-feira, 16 de maio, pelas 14h30.