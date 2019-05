​Dois mortos e três feridos em acidente de viação junto à Academia de Alcochete

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros causou esta quinta-feira dois mortos e três feridos, que estão ainda em avaliação médica no local, junto à Academia do Sporting, em Alcochete, distrito de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, a "colisão frontal entre dois veículos ligeiros" ocorreu na Estrada Nacional 4, junto à Academia do Sporting, sendo que a via se encontra cortada desde cerca das 14h30.

O acidente originou dois mortos e três feridos, que ainda se encontram a ser avaliados no local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 14h13, e pelas 15h15 ainda se encontram no local 26 bombeiros de Alcochete, Montijo e Pinhal Novo (Palmela), assim como um veículo da GNR e uma ambulância.