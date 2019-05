Cáritas Portuguesa apela ao voto nas próximas eleições europeias

A Cáritas Portuguesa assinalou o Dia da Europa, esta quinta-feira, com uma mensagem onde apela à mobilização de todos os portugueses para as próximas eleições europeias.

O comunicado refere que “retomar o caminho da solidariedade e da justiça social constitui um objetivo que urge manter como prioridade, hoje ainda de forma mais intensa e persistente. Perante este horizonte é fundamental impedir que seja desbaratado o capital de valores onde assenta a comunidade de países europeus”.

A Cáritas lembra ainda que com estas eleições europeias, “serão legitimados os atores políticos que nas instituições europeias vão determinar as regras que orientam e condicionam, de forma cada vez mais vasta, a nossa vida social”.

Por isso, frisa que o “contributo de todos os portugueses através do voto é fundamental para que a comunidade de países possa prosseguir no caminho de uma Europa unida pelo reforço do espaço de liberdade, paz e justiça social. Onde cada cidadão usufrua do bem-estar necessário à sua vida em felicidade”.

Nesse sentido a Cáritas Portuguesa apela “veementemente a todos os cidadãos para que no dia 26 de maio não se abstenham de exercer o seu direito de voto. Só desta forma conseguiremos o reforço de uma Europa virada para a construção do século XXI, inspirada nos valores que promovem a felicidade dos cidadãos, onde cada uma e todas as pessoas se sintam relevantes no percurso para a criação do bem-estar e felicidade individual e coletiva, sem estigmas e, assim, a pobreza e a exclusão social sejam de vez erradicadas”.

A Cáritas recorda ainda as palavras do Papa Francisco, de março de 2017, num discurso perante os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, em que dizia que “a Europa reencontra esperança quando se abre ao futuro. Quando se abre aos jovens, oferecendo-lhes perspetivas sérias de educação, reais possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Quando investe na família, que é a célula primeira e fundamental da sociedade. Quando respeita a consciência e os ideais dos seus cidadãos. Quando garante a possibilidade de ter filhos, sem o medo de não conseguir mantê-los. Quando defende a vida em toda a sua sacralidade”.

O Dia da Europa, celebrado anualmente a 9 de maio, assinala a apresentação da chamada Declaração de Schuman, em alusão ao ministro francês dos negócios estrangeiros, Robert Schuman, que em 1950 propôs a criação de uma Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precursora da atual União Europeia.