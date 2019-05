Bruno Fernandes é o melhor médio do mês pela sexta vez consecutiva

Bruno Fernandes foi eleito o melhor médio do campeonato em abril. É o sexto prémio consecutivo para o capitão do Sporting.

O internacional português recolheu 27,08% dos votos dos treinadores da I Liga. Bruno Fernandes bateu a concorrência de João Félix e Pizzi, ambos do Benfica, que tiveram 14,06% e 8,85% dos votos, respetivamente.

Em abril, Bruno participou em cinco jogos da I Liga e marcou três golos, contribuindo de forma decisiva para o pleno de vitórias do Sporting.

Bruno Fernandes venceu seis prémios consecutivos de melhor médio do mês, referentes a sete meses: outubro e novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Falhou apenas os dois primeiros meses, agosto e setembro - os prémios foram, por ordem, para Pizzi e Stephen Eustáquio, então no Desportivo de Chaves e agora no Cruz Azul, do México.