Inter de Milão disposto a dar 50 a 60 milhões por Rakitic

O Inter de Milão está interessado em aproveitar a polémica criada em volta de Ivan Rakitic, após a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, para contratar o médio croata, segundo avança o jornal catalão "Sport", esta quinta-feira.

Rakitic está no olho do furacão, na Catalunha. Depois da hecatombe do Barcelona em Liverpool, com a goleada de 4-0 que tirou os espanhóis da Champions, o médio foi fotografado, sorridente, numa festa em Sevilha.

Episódio que tem causado controvérsia e que se junta à história de um pedido de melhoria salarial que o Barcelona recusou. Assegura o "Sport" que o Inter pretende aproveitar o burburinho para levar o internacional croata para Milão, estando disposto a pagar 50 a 60 milhões de euros.

Rakitic, que no passado verão esteve perto de rumar ao PSG, pode ver a aventura de cinco épocas no Barcelona terminar no próximo. O médio, de 31 anos, foi formado no Basileia, passou pelo Schalke 04 e fez-se estrela no Sevilha, levando o Barcelona a contratá-lo, em 2015, por 18 milhões de euros. Tem 34 golos em 265 jogos de "blaugrana".

Ao serviço do Barcelona, Rakitic conquistou quatro Ligas espanholas, quatro Taças do Rei, duas Supertaças de Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.