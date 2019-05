FC Porto prepara Nacional sem Fabiano

O FC Porto deu seguimento, esta quarta-feira, à preparação para a visita ao Nacional, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

Fabiano continua a cumprir um regime de treino integrado condicionado. Com apenas Vaná e Diogo Costa disponíveis, dos guarda-redes da equipa A, Sérgio Conceição voltou a chamar Mouhamed Mbaye, guardião da equipa B, ao treino.

O FC Porto informou, no site oficial, que voltará a prestar informações quando surgir alguma alteração à recomendação médica de Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio. Acabou a época para o guarda-redes espanhol, cujo regresso à alta competição é uma incógnita.

Há novo treino na sexta-feira, às 10h30, no Olival, para preparar o próximo jogo dos dragões, marcado para domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira. O Nacional-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.