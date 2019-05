Jefferson mais perto da recuperação no Sporting

Jefferson evoluiu para treino condicionado no relvado, no treino desta quinta-feira do Sporting, de preparação para a receção ao Tondela, a contar para a jornada 33 do campeonato.

O lateral brasileiro, que não joga desde 19 de abril, quando foi suplente utilizado na vitória sobre o Nacional, está assim mais perto do regresso. Bruno Gaspar realizou tratamento, enquanto Rodrigo Battaglia, que não joga mais esta época, efetuou trabalho de recuperação.

O treino do Sporting teve mais uma novidade. Marcel Keizer voltou a chamar Nuno Mendes, defesa de 16 anos da equipa de sub-17.

Há nova sessão na sexta-feira, às 10h30, à porta fechada. A partir das 12h30, Keizer marcará presença na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.

Os leões tentam garantir a 11.ª vitória consecutiva, para a I Liga, no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade. O Sporting-Tondela terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.