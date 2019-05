Lateral do Desportivo das Aves eleito melhor defesa de abril da I Liga

Rodrigo Soares, defesa-lateral do Desportivo das Aves, foi eleito o melhor defesa do mês de abril da I Liga.

Numa votação escolhida pelos treinadores do campeonato, o brasileiro de 26 anos somou 11,97% dos votos, superando-se a Ferro, do Benfica, e Coates, do Sporting, ambos com 8,33% dos votos.

Rodrigo foi titular e somou os 90 minutos nos quatro jogos disputados durante o mês de março, contra o Nacional, Sporting, Vitória de Guimarães e Belenenses, marcando também um golo na vitória por 3-0, em casa, contra o Belenenses.

Na segunda temporada no Aves, Rodrigo soma quatro golos em 39 jogos disputados esta temporada. O lateral conta com passagems pela equipa B do FC Porto e Desportivo de Chaves.

Rodrigo sucede a Ferro, que venceu o prémio referente ao mês de março. Diogo Leite, em agosto, Éder Militão, entre setembro e fevereiro, e Aléx Grimaldo, em fevereiro, foram os outros vencedores do prémio esta época.